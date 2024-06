Die französische „Boutique“ steht für weltläufigen Chic, die Pfälzer „Buddik“ ist eher ein Ort des Grauens. Wir haben uns gefragt: Wie konnte es so weit kommen?

„Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal.“

Die Herrenboutique (sprich: bu-ti-ke) in der Metropole des Bergischen Lands gehört zum kollektiven Gedächtnis der Deutschen. Verewigt ist sie im TV-Sketch „Der Lottogewinner“ von Loriot aus dem Jahr 1976. Der Rentner Erwin Lindemann, gespielt von Heinz Meier, wird von einem Fernsehteam dermaßen durcheinandergebracht, dass er vor der Kamera bis hin zu seinem Namen alles durcheinanderbringt. Dabei soll er doch nur erzählen, was er mit seinem Gewinn von 500.000 D-Mark anstellen wird.

Heinz Meier (links) spielt den Rentner Erwin Lindemann in dem legendären Sketch »Der Lottogewinner« von Loriot aus dem Jahr 1976. Archivfoto: dpa

Die Herren-bu-ti-ke, sie schwebt schon seit dem Aufruf in der jüngsten Folge über dem heutigen Beitrag. Denn wir haben die Leserinnen und Leser nach der Pfälzer „Buddik“ gefragt. Das Dialektwort wird zwar, anders als die „Boutique“, stets auf der kurzen ersten Silbe betont, doch der Bezug liegt auf der Hand. Hartmut Ecksturm aus Neustadt schreibt: „Bei einer ,Buddik’ handelt es sich um eine im Dialekt gebräuchliche Ableitung des französischen Wortes ,Boutique’, die auch in Rheinhessen verwendet wird.“ Beispiel: „Was mocht dann de Heiner?“ – „Jo, ich hab g’heert, der hot jetzt so e Buddik in de Vorstadt uffgemacht.“ Dazu Claus Becker aus Mauchenheim: „Nachdem die Pfalz vor über 200 Jahren ein französisches Département war, sind noch viele Wörter aus dieser Zeit in der Pfalz im Sprachgebrauch.“ Tatsächlich gab es das Département du Mont-Tonnerre (Donnersberg) mit Sitz in Mainz von 1797 bis zum Wiener Kongress 1814.

Klingt ähnlich, aber ...

Für die Buddik-Boutique-These spricht, wie ähnlich die beiden Wörter klingen. Was allerdings verwundert, ist die stark abweichende Bedeutung im Pfälzischen. „Sie ist definitiv negativ“, schreibt Hartmut Ecksturm und ist sich darin mit allen anderen Einsendern dieser Folge einig. Renate Demuth aus Kaiserslautern erzählt: „Ich bin in der Nachkriegszeit in Homburg (Saar) aufgewachsen. Ein edles Kleidergeschäft (Boutique) gab es damals nicht in unserer Stadt, aber der Dialektausdruck ,Buddik’ wurde oft und gerne gebraucht, wenn es um eine nicht aufgeräumte Wohnung ging.“

Das hält ja keine Ratte aus: Bei ’s Hempels unnerm Sofa. Die sprichwörtlichen Hempels waren Thema einer unseren ersten »Saach blooß«-Folgen im Jahr 2002 – nachzulesen im großen Buch zu Serie. Karikatur: Uwe HerrmAnn

Gabi Braun-Hettesheimer aus Weilerbach schreibt: „,Ä Buddik’ ist keine Boutique mit tollen Kleidern, sondern ein etwas heruntergekommenes Gebäude. Ein typischer Satz, den ich in meiner Kindheit hörte: Ach Gott, ehr Leit, hann die e Buddik, do misst a mol widder ebbes gemach werre, drin un a drum erum.“ In diesem Haushalt herrschten „Unordnung und Chaos“, wie die Leserin ergänzt. „Du reimscht mer mol zuerscht dei Buddik uff, bevor du nausgehscht. Der Dorschenanner is kaum zu erdrage. Mer braucht jo en Kompass“, meint Doris Rittmann aus Birkenheide.

Die Sache mit den Hempels

Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern hat die „Buddik“ im Buch „Das deutsche Wort“ von 1933 entdeckt, wonach es eine Kneipe bezeichnet und der Kneipenwirt der „Buddiker“ ist. Die „Buddik“ sei auch „ein altes, baufälliges Haus, eine Bude oder Hütte“, meint der Leser und fügt hinzu: „Beinahe wichtiger ist aber die Eigenschaft einer ,Buddik’, die Unordnung: ,Was hann die for e Buddik!’ – Da hat das Chaos einen Namen, und es sieht aus wie bei Hempels unter dem Sofa.“

Von der schicken Boutique zur baufälligen Hütte oder zur Kneipe? Vom Einkaufen zur Unordnung? Es ist eine erstaunliche Entwicklung, die sich noch in weiteren Beispielen unserer Leser offenbart. „Dem fallt äänes Daaches doch noch sei Buddik iwwerm Kopp z’samme“, schreibt Ruth Metz aus Hatzenbühl. Das erinnert immerhin an die Gallier, also die Vorfahren der Franzosen, aus den Comics um Asterix und Obelix. Diese Gallier haben bekanntlich nur eine Angst: dass ihnen der Himmel (oder die „Buddik“?) auf den Kopf fällt. „Fer die alt, verkumme Buddik gäbb isch noch känn Penning“, schreibt Manfred Zaun aus Dirmstein, während Bertram Steinbacher aus Lingenfeld beim Thema Immobiliengeschäfte gleich die Grundsatzfrage aufwirft: „Was, du intressierscht dich fer die Buddik? Was willscht dann mit dere Bruchbud?“

Was fer e Buddik! Karikatur: Uwe Herrmann

Es ist schließlich tatsächlich diese „Bruchbude“, die Licht ins Dunkel bringt bei der Frage, wie die „Buddik“ im Pfälzischen so herunterkommen konnte im Vergleich zur „Boutique“, die uns heute so schick erscheint.