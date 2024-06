Eine Wasserstraße zwischen Pazifik und Atlantik: Der Panamakanal war vor mehr als 100 Jahren der Traum von Herrschern, Forschern und Seeleuten. Von Wolfgang Molitor

Der erste Lotse klettert kurz nach Mitternacht an Bord. Im nachtschwarzen Hinterland schlummert Gamboa, eine der wenigen Ortschaften in der Kanalzone von Panama. An den fahl beleuchteten Kaimauern von Balboa