Die schottische Hauptstadt verzaubert durch den Kontrast zwischen verwinkelter Altstadt und herrschaftlicher Neustadt – und als Ort, der zu den Harry-Potter-Romanen inspirierte. Von Susanne Hamann

14.20 Uhr: Ankunft in Edinburgh

Verschiedene Anbieter fliegen mehrmals pro Woche in die schottische Hauptstadt. Vom Flughafen geht es mit der Bus Airlink in schnellen 30 Minuten in die Stadt. Das Ticket für die Hin- und Rückfahrt kostet 8 Pfund, das sind 9,40 Euro.

15.30 Uhr: Check-in im Hotel

In der Neustadt („New Town“) wohnt man in schönen gregorianischen Häusern und hat viele Restaurants und Cafés in Laufnähe. Das Aparthotel Native in der Queen Street ist ideal für Familien. Es gibt Studios mit Wohn- und Schlafzimmer sowie kleiner Küche, für zwei Erwachsene und zwei Kinder ab rund 350 Euro pro Nacht. Ein Doppelzimmer kostet ab rund 120 Euro. https://nativeplaces.com

16.30 Uhr: Altstadt-Führung

Stadtführer Kieran räumt erst mal mit einem Missverständnis auf: Es heißt „Edinbra“, nicht etwa „Edinboro“ oder gar „Edinbörg“. Nachdem die Aussprache geklärt ist, führt Kieran seine Gruppe in die historische Old Town. Edinburgh lässt sich sehr gut zu Fuß entdecken. Allerdings braucht man Kondition und bequeme Schuhe, denn es geht ständig bergauf, treppab und über holpriges Kopfsteinpflaster. Auld Reekie, alte Verräucherte, nannte man Edinburgh im 16. und 17. Jahrhundert. Damals wurde mit Kohle geheizt, Smog hing über der Stadt und färbte die Fassaden schwarz. Viele Häuser sind immer noch verrußt. Man könnte sie reinigen, doch die Schotten mögen die Patina. Ein geführter Rundgang kostet 18 Pfund/21 Euro pro Person, Dauer circa zwei Stunden.

Die Victoria Street soll J. K- Rowling als Vorlage für die Winkelgasse in den Harry-Potter-Romanen gedient haben. Foto: Visit Scotland/Kenny Lam

19.30 Uhr: Gefüllter Schafsmagen