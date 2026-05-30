Bei Freunden schlafen: für Kinder ein Abenteuer. Doch viele Eltern machen sich auch Sorgen. Experten erklären, was dafür spricht – und was dagegen.

Die Vorwürfe in der Anklageschrift eines Falls, der Anfang des Jahres vor dem Landgericht München verhandelt wurde, klingen ungeheuerlich: Bei einer Übernachtungsparty seiner Stieftochter soll ein heute 63-jähriger Mann aus dem Landkreis München zwei damals zwölfjährige Freundinnen seiner Stieftochter mithilfe von Alkohol und möglicherweise K.-o.-Tropfen gefügig gemacht und vergewaltigt haben.

Die Mädchen sagten aus, der Stiefvater ihrer Freundin habe ihnen Sekt und Whisky-Cola serviert. Kurze Zeit später sei ihnen schwarz vor Augen geworden, nur bruchstückhaft könnten sie sich an die anschließende Vergewaltigung im Kinderzimmer ihrer Freundin erinnern.

Übernachtungen bei Freunden sind der Inbegriff von kindlichem Abenteuer – zumindest für den Nachwuchs. Die Horrorvorstellung aller Eltern, die ihre Kinder gutgläubig die Nacht bei einem Freund oder einer Freundin verbringen lassen, ist allerdings, dass dem Nachwuchs dort etwas zustößt. Denn schließlich kann man die Kinder dann nicht schützen.

„Sexueller Missbrauch findet größtenteils im nahen sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen statt. Dazu gehören Angehörige und der Freundes- und Bekanntenkreis“, bestätigt Kerstin Claus, unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Aktuellen Schätzungen zufolge sind in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen oder betroffen gewesen.

Alkohol, Zigaretten, Drogen

Das ist nicht die einzige Sorge: Auch, dass die Kinder bei einer Übernachtungsparty – von Gruppendynamik und mangelnder Aufsicht durch die Gasteltern getrieben – Alkohol, Zigaretten oder Drogen konsumieren oder die Nacht zockend vor dem Computer oder der Spielekonsole verbringen könnten, macht vielen Eltern Angst, ebenso, dass es zu Ausgrenzung und Mobbing kommen könnte oder zu Schlafproblemen.

Sollte man seinem Kind deshalb die Teilnahme an Pyjamapartys verbieten oder den Nachwuchs – als Kompromiss – lieber zu später Stunde beim Schulfreund abholen? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Denn der Schutz der Kleinen und Größeren vor möglichen Zwischenfällen, geht immer auch einher mit dem Verlust einer wertvollen Erfahrung.

Eine Nacht bei Freunden ohne Aufsicht der eigenen Eltern könne nicht nur Spaß machen, sondern auch Freundschaftsbande, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit stärken, gibt Julia Hoch zu bedenken. „Übernachtungen bei Freunden sind eine tolle Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern und andere Lebensrealitäten und Gastfreundlichkeit kennenzulernen“, sagt die Psychologin aus Kiel.

Die amerikanische Entwicklungspsychologin Dona Matthews, Autorin des Buches „Imperfect Parenting“, betont, dass sich eventuelle nächtliche Aktivitäten mit einem gewissen Heimlichkeitsfaktor tatsächlich anders anfühlen als die meist mehr beaufsichtigten Spiele am Tag.

Bereicherung für Kinder

Das könne die Entwicklung der Kinder bereichern. Ein generelles Übernachtungsverbot würde dem Kind hingegen unbewusst vermitteln, dass es anderen Menschen nicht trauen kann, meint Matthews.

Der Kinderpsychiater und Buchautor Larry Mitnaul, der für das Institute of Child Psychology im kanadischen Leduc arbeitet und selbst Vater von sieben Kindern ist, rät hingegen entschieden von der Teilnahme an Pyjamapartys ab.

„Die Geschichten, die mich als Psychiater erreichen, die ein Trauma bei Kindern ausgelöst haben, finden oft dort statt, wo wenig Aufsicht durch die Eltern möglich war“, sagt er. Gemeint seien Orte, an denen Kinder unter sich seien – und im Zuge von Übermut und Gruppendynamik mitunter unüberlegte Dinge tun würden, die sie unter Aufsicht eines aufmerksamen Erwachsenen nicht täten.

„Übernachtungen veranlassen Kinder oft dazu, sich auf Dinge einzulassen, die sie überfordern, ob sie es wollen oder nicht“, warnt Mitnaul. Seine Kinder dürften daher nur bei den Großeltern, Tanten und bei ihrem Onkel bleiben. Wer seinen Kindern die Teilnahme an einer Übernachtungsparty mit Freunden erlauben wolle, solle zumindest sicherstellen, dass „man der Familie, bei der das Kind übernachten wird, nahesteht und sowohl die Eltern als auch die Kinder ein liebevolles und vertrauensvolles Verhältnis zu den Gastgebern haben“, empfiehlt Mitnaul.

Sportverein-Begegnung reicht nicht

Sich mal flüchtig beim Elternabend oder im Sportverein begegnet zu sein, sei nicht ausreichend. Dem Kinderpsychiater sind vor allem große Übernachtungspartys im Rahmen von Kindergeburtstagen ein Dorn im Auge, bei denen man die Gasteltern kaum kennt und die auch das eigene Kind kaum kennen.

Wichtig sei es, seinem Kind klarzumachen, dass es sich immer melden könne und solle, wenn es sich aus irgendeinem Grund unwohl fühle und man es jederzeit abholen würde – auch mitten in der Nacht, rät Psychologin Hoch. „Das Kind sollte wissen, dass man hinter ihm steht und dass es völlig in Ordnung ist, zu gehen, wenn man sich nicht wohlfühlt.“

Es gelte, die Kinder darin zu bestärken, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu schützen. Man kann mit dem Kind auch eine feste Zeit für ein Telefonat vereinbaren – bei dem man sich dann entweder nur eine gute Nacht wünscht, wenn der Abend gut läuft, oder eben die Abholung vereinbart. Ein solches Telefonat könne bei den Kindern die Hemmschwelle senken, sich bei Problemen oder einem unguten Gefühl auch tatsächlich zu melden, rät die Expertin.

Ab welchem Alter Kinder bei Freunden übernachten können, ist verschieden. Experten zufolge haben Kinder etwa ab sieben Jahren die nötige Reife. Bei manchen klappt es schon etwas früher, bei anderen erst etwas später. Aber grundsätzlich stehen in der Grundschule auch die ersten Klassenfahrten auf dem Programm – und da kann dann eine Übernachtung bei einem Freund auch eine gute Vorbereitung sein.

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