Unser Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanadas Premierminister Justin Trudeau warten in Toronto auf das Abendessen. Doch was machen die Rotröcke da? Es sind Mitglieder der „Royal Canadian Mounted Police“ in ihren Paradeuniformen: roter Waffenrock, Reithose und Reitstiefel und ein breitkrempiger Stetson. Ob sie die Herren zu einem Verdauungsausritt abholen? Hoffentlich verhaften sie unseren Olaf nicht, weil er ohne Maske ins Land eingereist ist ...