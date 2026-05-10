Harsche Kritik hagelt es auf dem Parteitag in Idar-Oberstein am Koalitionsvertrag von SPD und CDU. An der Parteispitze stehen jetzt Carolin Cloos und Christin Sauer.

An die Zeit als Oppositionspartei kann sich das Ludwigshafener Urgestein der rheinland-pfälzischen Grünen, Bernhard Braun, noch erinnern, sonst sind es wenige Delegierte am Samstag in Idar-Oberstein. 15 Jahre hat die Partei das Land mitregiert, jetzt nimmt sie Abschied von der Macht. Kämpferisch, nach richtigen Wegen suchend und mit einer sehr verspäteten Verabschiedung stimmten sich die 209 Delegierten auf die neue Rolle ein. Die scheidende Umwelt- und Klimaministerin Katrin Eder sagte: „Wir werden beweisen, dass wir auch Opposition können. Wir haben gut regiert, jetzt werden wir gut opponieren.“ Die 49-jährige Mainzerin war Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl und wird die neue zehnköpfige Fraktion im Landtag anführen. Als solche setzte sie sich mit der künftigen Regierung aus CDU und SPD auseinander. Im Koalitionsvertrag fehle ein Bekenntnis zu den Regiobussen, zur Elektromobilität und zur Ladeinfrastruktur. Statt Ökolandbau zu fördern, werde Rheinland-Pfalz zum „Land der Pestizide“ werden. Der Koalitionsvertrag sei ambitionslos und bieder. „Das reimt sich auf Schnieder“, so Eder.

Seit 2022 an der Spitze der Partei

Der Kaiserslauterer Paul Bunjes sagte in seiner Abschiedsrede als Landesvorsitzender, Opposition sei nicht „die Wartebank“, es gelte, die Rolle auszufüllen. „Das Böse schläft nicht und Schwarz-Rot wandelt zwischen Tiefschlaf und Wahn, deshalb kommt es auf uns an.“ Der Pfälzer Landwirt führte den Landesverband seit 2022 zusammen mit Natalie Cramme-Hill aus Trier. Beide wurden nun in den Landtag gewählt und müssen wegen der vorgeschriebenen Trennung von Amt und Mandat den Vorsitz abgeben. Zum Ergebnis der Landtagswahl von 7,9 Prozent sagte Bunjes: „Sind wir ehrlich, das ist kein starkes, aber das ist ein stabiles Ergebnis.“

Die Frage, wie die Grünen, deren Mitgliederzahl im Land in der Regierungszeit von 2000 auf 8000 Mitglieder angestiegen ist, künftig eine breitere Wählerschaft erreichen können, spielte bei den Debatten und am Rand des Parteitags eine große Rolle. Letztlich geht es um die Ausrichtung der rheinland-pfälzischen Partei, ob sie sich weiter eher links oder stärker in der Mitte orientiert. Einen solchen Kurs haben in den vergangenen fünf Jahren vor allem Familien- und Integrationsministerin Katharina Binz und deren Staatssekretär Janosch Littig vertreten.

Binz: Mehrheitsfähige Positionen finden

Zum Parteitagsmotto „Klare Kante“ sagte Binz: Das dürfe nie mit Kompromisslosigkeit verwechselt werden. „Die Opposition entbindet uns nicht von der Verantwortung, mehrheitsfähige Positionen zu finden.“ Auch sie rechnete mit der neuen Landesregierung und vor allem mit dem bisherigen Koalitionspartner SPD ab. Dass die Anzahl der Ministerien auf zehn angestiegen sei, sei nur nötig, um der SPD „möglichst lange die Illusion zu lassen, sie hätte die Wahl gar nicht verloren“.

Am späten Nachmittag wählten die Delegierten die Wormserin Carolin Cloos (36) und die Mainzerin Christin Sauer (34) zu neuen Landesvorsitzenden. Sauer, die seit sieben Jahren ehrenamtliche Ortsvorsteherin des Mainzer Stadtteils Hartenberg-Münchfeld ist und als Referentin für Strategie und Organisationsentwicklung der hessischen Grünen arbeitet, setzte sich mit 128 Stimmen (63,4 Prozent) gegen den Sprecher der Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis, Holger Leydecker, durch, der 62 Ja-Stimmen erhielt. Cloos bewarb sich alleine um den Platz und erhielt 146 Ja-Stimmen, das waren 72,28 Prozent. Cloos forderte die Mitglieder auf, auf die Dörfer und „raus auf die Kerwen“ zu gehen. „Wir setzen der Dorfstrategie der AfD unsere geballte Kraft entgegen, denn kampflos werden wir den Faschisten unsere Dörfer nicht überlassen.“ Christin Sauer sagte, „Vertrauen für grüne Position erreichen wir nicht von oben herab.“

Braun und Spiegel verabschiedet

Zuvor hatte der Parteitag unter anderem den aus dem Landtag ausscheidenden Abgeordneten Bernhard Braun aus Ludwigshafen verabschiedet. Braun (67) trat 1982 bei den Grünen ein, er war mit einer Unterbrechung von 1996 bis jetzt Mitglied des Landtags, Fraktionschef und Landtagsvizepräsident. Er habe der Partei „Haltung“ verliehen, sagte Cramme-Hill. Mit einigen Jahren Verspätung wurde auch die frühere Landesministerin und Pfälzerin Anne Spiegel gewürdigt. Für einen kurzen Auftritt kam sie dafür zum Parteitag. Paul Bunjes erinnerte in seiner Laudatio daran, dass sie sich als Familienministerin (2016 bis 2021) während der Corona-Pandemie besonders für die Belange der Kinder eingesetzt habe. Er wünschte ihr viel Glück für ihre neue Aufgabe als Sozialdezernentin in der Region Hannover, die sie nächste Woche antritt. Spiegel wurde 2021 Umweltministerin, wechselte im Dezember 2021 als Bundesfamilienministerin nach Berlin. Von diesem Amt trat sie im Frühjahr 2022 zurück – was Bunjes in seiner Rede nicht erwähnte. Damals war Spiegel wegen ihrer Rolle als Landesumweltministerin rund um die Ahrflut im Sommer 2021 unter Druck geraten, nachdem Details im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des Landtags öffentlich wurden.

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