Gegen den niederländischen Ehrendivisionär Fortuna Sittard hält die SV Elversberg mit, muss sich aber geschlagen geben.

Geldrop-Mierlo/Niederlande (dpa/lrs) - Die SV Elversberg hat zum Abschluss ihres Trainingslagers in den Niederlanden ein Testspiel gegen Fortuna Sittard mit 0:1 verloren. Dies teilte der Fußball-Zweitligist mit, nachdem die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatte.

In Mierlo traf Stürmer Paul Stock demnach in der 2. Minute den Pfosten, am Ende aber unterlag die Mannschaft von Trainer Horst Steffen dem Club aus der Ehrendivision.

Die Saarländer treten zum Saisonauftakt am 3. August beim 1. FC Magdeburg an. Im ersten Heimspiel an der Kaiserlinde geht's am 10. August gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln.