In den kommenden sieben Spielen entscheidet sich der Aufstiegskampf der 2. Bundesliga - und Hannover 96 ist vor dem Topspiel gegen Elversberg noch mittendrin. Beide Mannschaften verbindet etwas.

Hannover (dpa) - Für Hannover 96 beginnen die entscheidenden Wochen der 2. Fußball-Bundesliga. «Wir gehen ins letzte Drittel der Saison rein. Wir sind eine von insgesamt fünf Mannschaften, die oben mit dabei sind, spielen jetzt zu Hause gegen die SV Elversberg. Das ist ein Topspiel», sagte Trainer Christian Titz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten aus dem Saarland.

Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) können die fünftplatzierten Niedersachsen (49 Punkte) an den Elversbergern (51) vorbeiziehen. Es seien zwei Mannschaften, «die nah beieinander liegen und letztendlich darum spielen, dass sie oben dranbleiben», sagte Titz, der am 1. April seinen 55. Geburtstag feierte.

Abschiede der Sportchefs ohne Auswirkungen

In der Länderspielpause hatten beide Vereine ihre Sportchefs verloren. Bei Hannover 96 war Jörg Schmadtke nach dem 1:0 im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig zurückgetreten, die SV Elversberg ließ Ole Book als Sportdirektor zum Bundesligisten Borussia Dortmund ziehen.

Laut Titz haben die Personalentscheidungen aber keine Auswirkungen auf die Mannschaften. «Ich glaube, dass Spieler sich sehr schnell davon frei machen», sagte er. «In unserem Fall waren es jetzt ja auch dann zwei Wochen.» Bei den Elversbergern sei es auch schon absehbar gewesen. «Ich glaube, am Sonntag auf dem Spielfeld sind beide Mannschaften so weit, auch mit ihrem Staff drumherum, dass es um das Spiel geht und sie sich darauf konzentrieren, das im Fokus haben.»