Auf der Panoramastraße zwischen Cochem und Faid fährt ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Sein Wochenende beginnt im Krankenhaus.

Cochem (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei Cochem ( Landkreis Cochem-Zell) in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war am Freitagabend in einer Kurve auf der Bundesstraße Richtung Faid mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidiert, wie die Polizei mitteilte.



Ein Fahrgast sei bei dem Frontalzusammenstoß leicht verletzt worden, wie es hieß. Der junge Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar.