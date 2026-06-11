Südwest Zweijähriger gestorben: Mann wegen Totschlags verurteilt

Landgericht und Amtsgericht Trier
Der Prozess um ein getötetes Kleinkind endete mit dem Urteil. (Symbolbild)

Nach dem Tod eines kleinen Jungen hat das zuständige Gericht erneut geprüft, ob es Mord war. Zuvor hatte sich der Bundesgerichtshof zu dem Fall geäußert.

Trier (dpa/lrs) - Im erneuten Prozess um einen getöteten Zweijährigen vor dem Landgericht Trier ist der Angeklagte wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das teilte ein Justizsprecher mit. In einem früheren Prozess war der heute 22-Jährige ebenfalls wegen Totschlags zu sechs Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt worden.

Den Feststellungen zufolge hatte er im Juli 2024 den zweijährigen Sohn seiner Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und heftig geschüttelt. Das Kind erlitt ein Schütteltrauma und starb rund sechs Wochen später.

Mögliche niedrige Beweggründe geprüft

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs war aber nicht hinreichend geprüft worden, ob sich der Angeklagte aus sonstigen niedrigen Beweggründen des Mordes strafbar gemacht habe. Daher wurde der Fall neu verhandelt.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Totschlags acht Jahre gefordert, die Verteidigung plädierte auf eine Jugendstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Der Nebenklagevertreter für den leiblichen Vater des Kindes hatte lebenslange Haft wegen Mordes gefordert. Eine weitere Nebenklagevertreterin hatte sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft angeschlossen.

Mehr zum Thema
Trier Süd Bundesgerichtshof Landgericht Trier Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x