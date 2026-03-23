Bisher ist in Luxemburg noch kein Wolfsrudel ansässig. Seit 2017 gibt es aber immer wieder Nachweise von Einzelwölfen. Jetzt gibt es wieder solche Nachweise.

Luxemburg (dpa) - Im Norden Luxemburgs sind jüngst zwei Wolfsweibchen nachgewiesen worden. Ende Februar seien fünf Schafe im Raum Wintger im Kanton Clerf gerissen worden. Bei dem dort nachgewiesenen Wolf handele es sich um ein Weibchen, das 2025 bereits in Thüringen und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen wurde, wie die Naturverwaltung in Luxemburg mitteilte.

Wenige Tage später seien nahe Heinerscheid im nördlichen Kanton Clerf weitere Schafe gerissen worden. Auch in diesem Fall hätten Laboranalysen bestätigt, dass es sich um ein weiteres Wolfsweibchen handelte, das aus dem Rudel Nordeifel-Belgien stammt. Dieses Tier sei teils auf deutschem Staatsgebiet, teils im belgischen Hohen Venn aktiv.

Nachweise von Wölfen seit 2017

Ob die Tiere sich weiter in Luxemburg aufhalten oder nur durchzogen, sei nicht bekannt. Seit 2017 hat es regelmäßig bestätigte Nachweise von Einzelwölfen in Luxemburg gegeben, ohne dass ein Rudel ansässig wäre.

Im angrenzenden Ausland leben seit einigen Jahren wieder Wolfsrudel, so etwa im Hohen Venn in Belgien und in den Niederlanden. In den belgischen Ardennen unweit der luxemburgischen Grenze leben zwei weitere Wolfspärchen.

Der Kanton Clerf grenzt im Norden und Westen an Belgien, im Osten an Rheinland-Pfalz und an die Eifel. In Rheinland-Pfalz leben zurzeit ganz oder teilweise fünf Wolfsrudel - vor allem im Westerwald und eins im Hochwald.