Bewohner zweier Mehrparteienhäuser in Kirchheimbolanden müssen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der Grund: ein altes Heizungsbauteil.

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Wegen Gasgeruchs sind zwei Mehrparteienhäuser in Kirchheimbolanden am Dienstagnachmittag evakuiert worden. Die 27 anwesenden Bewohner wurden in der Stadthalle untergebracht, vor Ort durch Feuerwehr und Rettungsdienst betreut oder begaben sich zu Nachbarn und Verwandten, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten beide Gebäude. Sie fanden ein nicht sachgemäß entsorgtes Heizungsbauteil, aus dem Gas austrat. Die Menge war nach Angaben der Polizei jedoch ungefährlich. Ein Leck am System wurde nicht festgestellt.

Nach etwa zwei Stunden konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.