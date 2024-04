Ein Hustenanfall soll der Polizei zufolge am Anfang eines Unfalls in der Pfalz gestanden haben. Einer der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Edenkoben (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Pfalz sind die beiden Autofahrer verletzt worden. Das teilte die Polizei in Edenkoben am Dienstag mit. Demnach kam ein 53 Jahre alter Mann am Mittag wohl wegen eines Hustenanfalls auf der L516 zwischen Edenkoben und Maikammer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes seien beide Autos in den Graben geschleudert worden, wobei der 53-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste, hieß es. Beide Männer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

