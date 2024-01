Ein Zeuge hört Schüsse aus einem Wohnhaus. Die Polizei findet dort eine tote Frau und einen toten Mann. Sie waren einmal ein Paar.

Beckingen (dpa/lrs) - In einer Wohnung im saarländischen Beckingen hat die Polizei zwei Tote entdeckt. Es handele sich um eine 43 Jahre alte Frau und einen 55 Jahre alten Mann, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken mit. Beide wiesen Schussverletzungen auf.

Die Polizei war am Dienstagabend alarmiert worden, weil ein Zeuge Schüsse in dem Hausanwesen im Beckinger Ortsteil Düppenweiler (Kreis Merzig-Wadern) gehört hatte. Vor Ort hätten Spezialkräfte der Polizei das Gebäude betreten und dann die Leichen gefunden.

Nach bisherigen Kenntnissen gehe die Polizei «von einem Beziehungsdrama» aus: Der 55 Jahre alte Sportschütze habe die von ihm getrennt lebenden Frau erschossen und anschließend sich selbst getötet. Die Hintergründe seien noch unklar.