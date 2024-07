In einem Hotelzimmer in Mainz ist ein tödlich verletzter Mensch gefunden worden. Eine zweite, zunächst schwer verletzte Person, sei später verstorben, teilte die Polizei mit. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und eine Frau. Zu den Hintergründen, dem Ablauf der Tat und zum Motiv machte sie zunächst keine Angaben. Entdeckt worden war die Leiche den Angaben zufolge am Vormittag gegen 10.00 Uhr. "Es bestehen keine Gefahrenaspekte für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz. Gerüchte, die insbesondere in den sozialen Medien verbreitet werden, dass es in Mainz an irgendeinem Ort eine Amok-Lage gab oder gibt, entbehren jeder Grundlage", teilte die Polizei am Mittag mit.