Ein Jogger entdeckt zwei Tote nach einem Quad-Unfall auf einem Feldweg. Was bislang über die Ursache bekannt ist.

Laubach (dpa) - Zwei Männer sind bei einem Quad-Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis ums Leben gekommen. Ein Jogger habe die beiden auf einem Feldweg westlich von Laubach gefunden und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen hätten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der beiden feststellen können.

Die Männer waren demnach mit dem Quad unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke abkam und gegen einen Baum prallte. Die Unfallaufnahme dauerte am Abend noch an. Zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst keine Angaben.