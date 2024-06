Eine 67-Jährige und ein 71-Jähriger kommen auf der A63 von der Fahrbahn ab und überschlagen sich mehrfach. Noch ist unklar, warum es zu dem schweren Unfall kam.

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 63 ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Eine 67-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann waren am Mittwoch auf der Autobahn in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als sie Zeugenaussagen zufolge hinter der Anschlussstelle Kirchheimbolanden ( Donnersbergkreis) rechts von der Fahrbahn abgekommen sind, wie die Verkehrsdirektion Mainz mitteilte. Daraufhin soll das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden sein und sich mehrfach überschlagen haben, bevor es auf der Fahrbahn zu stehen kam.

Die beiden Insassen mussten aus dem Fahrzeug geschnitten werden und wurden per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt.

Polizeimeldung