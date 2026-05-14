Die Fraktionen von CDU und SPD im rheinland-pfälzischen Landtag haben weitere Personalentscheidungen getroffen. Einige Pfälzer Abgeordnete spielen dabei eine besondere Rolle.

Die Nordpfälzer SPD-Abgeordnete Jaqueline Rauschkolb (38) soll Landtagsvizepräsidentin werden. Sie wurde am Mittwoch in der SPD-Fraktion auf Vorschlag des neuen Fraktionschefs Alexander Schweitzer nominiert, wie ein Sprecher nach der Sitzung mitteilte. Der Landauer Abgeordnete Florian Maier (40) ist zum Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion und damit zum Nachfolger von Martin Haller gewählt worden.

Rauschkolb gehört dem Landtag seit 2014 an und war zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ihren Wahlkreis Donnersbergkreis hat sie direkt gewonnen, dort war landesweit ein Hotspot in der Auseinandersetzung mit der AfD vor Ort. Maier ist seit 2021 Abgeordneter für die Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer und war zuletzt bildungspolitischer Sprecher der Fraktion. Auch er hat das Direktmandat geholt.

Neu zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde Daniel Schäffner (44) aus dem Wahlkreis Kaiserslautern-Land gewählt, er war zuletzt medienpolitischer Sprecher der Fraktion. Weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Anna Köbberling (59) aus Koblenz, Nina Klinkel (42) aus Rheinhessen und Benedikt Oster (37) aus dem Kreis Cochem-Zell. Die SPD gibt die Ergebnisse der Wahlen nicht bekannt.

Gensch neuer CDU-Fraktionschef

Die CDU-Landtagsfraktion hat Christoph Gensch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 47 Jahre alte Arzt aus Zweibrücken folgt Gordon Schnieder nach, der am Montag zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Gensch erhielt 36 Ja- und 2 Nein-Stimmen, wie Schnieder nach der Fraktionssitzung am Mittwoch sagte. Einer der 39 Abgeordneten war nicht anwesend.

Christoph Gensch aus Zweibrücken führt die CDU-Landtagsfraktion. Foto: Florian Wiegand/dpa

Zum Parlamentarischen Geschäftsführer wurde Dennis Junk (42) gewählt. Der gelernte Bankkaufmann aus Wittlich erhielt 36 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Marcus Klein aus dem Kreis Kaiserslautern, der bisher das Amt innehatte, wird Chef der Staatskanzlei und Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien.

Die größte Fraktion stellt traditionell auch den Landtagspräsidenten. Dafür sei der bisherige Vizepräsident Matthias Lammert (Rhein-Lahn-Kreis) einstimmig von der Fraktion gewählt worden, seine Stellvertreterin soll Marion Schneid aus Ludwigshafen werden, 34 stimmten dafür, vier dagegen.

Marion Schneid (CDU) aus Ludwigshafen soll Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags werden. Foto: Tobias Koch/oho

Unklar ist noch, wie viele Vizepräsidenten es im neuen Landtag geben soll. Auch die anderen Fraktionen wollen das Amt besetzen. Bisher gab es zwei Stellvertreter. Der Landtagspräsident und die Stellvertreter werden am Montag vom neuen Landtag gewählt. Die CDU stellt dort 39 Abgeordnete, die SPD 32. Die AfD hat 24 Sitze, die Grünen zehn.

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