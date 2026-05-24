Ein Rettungshubschrauber im Einsatz, verletzte Biker und zwei Unfälle am selben Tag.

Bad Dürkheim/ Kröv (dpa/lrs) - Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Rheinland-Pfalz zwei Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Samstagnachmittag bei Bad Dürkheim in der Pfalz ein Biker nach einem Auffahrunfall mit einem Auto zu Boden. Der 72-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Ebenfalls am Samstagnachmittag stießen auf einer Landstraße bei Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zwei Motorradfahrer zusammen. Dabei wurde laut Polizei einer der beiden Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Einzelheiten zum Hergang der beiden Unfälle wurden zunächst nicht bekannt.