Eine Jugendliche auf einem E-Scooter und ein Radfahrer landen schwer verletzt im Krankenhaus. Die Ursache ihres Zusammenstoßes bleibt vorerst ungeklärt – die Ermittlungen laufen.

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) - Zwei Menschen sind beim Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad im Rhein-Pfalz-Kreis schwer verletzt worden. Die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin und der 64-jährige Radfahrer seien aus bislang ungeklärter Ursache frontal kollidiert, teilte die Polizei mit. Beide seien im Anschluss auf den Radweg zwischen Böhl und Iggelheim gefallen und hätten sich dabei schwer verletzt.

«Aufgrund einer Kopfverletzung des Fahrers und Rückenverletzung der Fahrerin wurden beide umgehend von den hinzugezogenen Rettungssanitätern versorgt und in Krankenhaus verlegt», so die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.