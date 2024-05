Zwei Menschen sind mit einem Motorrad unterwegs, als sie bei einem Unfall ums Leben kommen. Was genau passierte, ist noch nicht bekannt.

Merxheim/Meddersheim (dpa/lrs) - Zwei Menschen auf einem Motorrad sind bei einem Unfall zwischen Merxheim und Meddersheim (Landkreis Bad Kreuznach) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, waren sie am Samstagabend mit einem Motorrad unterwegs. Was genau passierte, ist noch unklar. Details nannte der Sprecher zunächst nicht.