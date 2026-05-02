Zwei Kinder laufen neben der Parkeisenbahn im Mainzer Volkspark her. Sie werden von der kleinen Bahn erfasst und verletzt. Die Polizei kritisiert, dass Schaulustige den Rettungseinsatz verzögerten.

Mainz (dpa) - Zwei Kinder sind im Mainzer Volkspark von der Parkeisenbahn erfasst und verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen der beiden gab es von der Polizei keine Auskünfte. Zu dem Unfall kam es, als der siebenjährige Junge und das neunjährige Mädchen am Nachmittag neben der fahrenden Eisenbahn herliefen.

Die Kinder würden medizinisch behandelt, hieß es. Die Polizei kritisierte, eine Vielzahl Schaulustiger habe den Einsatz erheblich erschwert. Die Parkeisenbahn in Mainz trägt den Namen «Flotte Lotte», sie fährt seit über 60 Jahren von Frühjahr bis Herbst im Volkspark und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.