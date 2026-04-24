Zwei Grünen-Politikerinnen aus Rheinhessen haben schon ihren Hut in den Ring geworfen. Die Partei sucht eine neue Spitze.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen wählen bei ihrem Parteitag am 9. Mai in Idar-Oberstein einen neuen Landesvorstand. Für die Doppelspitze wollen die Mainzer Ortsvorsteherin Christin Sauer und Carolin Cloos aus Worms bei der Landesdelegiertenversammlung kandidieren, wie sie auf Social Media bekanntgaben. Weitere Kandidaturen seien bisher nicht bekannt, aber möglich, sagte ein Parteisprecher.

Die bisherigen Landesvorsitzenden Paul Bunjes und Natalie Cramme-Hill ziehen in den neuen Landtag ein und geben ihre Ämter als Parteichefs ab. Die Grünen sind im neuen Parlament die kleinste von vier Parteien und nicht mehr in der Regierung, sondern in der Opposition.