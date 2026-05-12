Am Nachmittag fahren zwei junge Männer auf einem Motorrad über eine Landstraße in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Dann kommen sie von der Fahrbahn ab - die Folgen für sie sind erheblich.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Bei einem Motorradunfall sind ein 21-Jähriger und sein 17 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-jährige Fahrer des Motorrads auf einer Landstraße in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nachdem er über eine Baustellenabsperrung und einen Erdhügel gefahren war, wurden er und sein 17 Jahre alter Beifahrer vom Motorrad geschleudert. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.