Unbekannte jagen am Wochenende gleich zwei Geldautomaten in Rheinland-Pfalz in die Luft und fliehen.

Nistertal/Contwig (dpa/lrs) - Unbekannte Geldautomatensprenger haben zweimal an einem Wochenende in Rheinland-Pfalz zugeschlagen. Am frühen Samstagmorgen war laut Polizei ein Automat in Nistertal im Westerwaldkreis das Ziel. Die Täter flohen. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Geldautomat in einem Einkaufsmarkt in Contwig im Kreis Südwestpfalz zerstört. Laut Polizei entstand erheblicher Schaden. Zunächst war auch hier unklar, ob die geflohenen Täter Bargeld erbeutet hatten. «Da liegt nach der Zerstörung viel herum, da muss man erst schauen, außerdem ist nicht gleich bekannt, wie viel Geld da drin gewesen ist», sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittele auch hier.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hatte vor einer Woche bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Landes gesagt, trotz «der gebrochenen Dynamik» bei der Sprengung von Geldautomaten bereiteten ihm diese die größten Sorgen. 50 dieser Taten waren es demnach 2023 nach 56 im Jahr 2022 - und 4 in den ersten beiden Monaten dieses Jahres. Die Täter gingen mit äußerster Brutalität und Leichtsinn vor, so sei in einem Fall fast ein ganzes Haus mit explodiert.