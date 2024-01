Zwei mit ihrem Arbeitsboot gekenterte Bauarbeiter sind am Montag in Koblenz aus dem Rhein gerettet worden. Einer der Männer habe sich an einem Arbeitsponton festgehalten, der andere habe im Wasser getrieben, teilte die Wasserschutzpolizei Koblenz mit. Die Arbeiter wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Beide hatten Rettungswesten getragen.

Koblenz (dpa/lrs) - Das Baustellenboot war laut Wasserschutzpolizei bei dem Versuch gekentert, im Bereich der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke den Rhein vom linken zum rechten Ufer zu queren. Ursache sei «vermutlich ein Fahrfehler aufgrund der starken Strömungsverhältnisse im Bereich der Brückenpfeilerbaustelle» gewesen.

Das vollgelaufene Boot wurde gesichert und geborgen. Es seien «geringe Mengen Betriebsstoffe» in den Rhein gelangt. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Koblenz zur genaueren Unfallursache dauerten an.