Mehrere Fahrgäste befinden sich in einem Linienbus in Mainz, als er mit einem Auto zusammenprallt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Erste Informationen zu Verletzten gibt es aber schon.

Mainz (dpa/lrs) - Sechs Menschen haben beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Mainz Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Montagabend in einem Kreuzungsbereich im Stadtteil Oberstadt, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer wollte geradeaus fahren, die Autofahrerin wollte rechts abbiegen, wie es hieß. Die 32-jährige Autofahrerin und fünf Personen im Bus wurden dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt. Es wurde eine größere Anzahl an Rettungsfahrzeugen alarmiert. Schwere Verletzungen erlitt demnach niemand. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.