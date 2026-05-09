Bauarbeiten rund um Mainz führen ab heute bis zum 10. Juli zu Zugausfällen, Umleitungen und Ersatzverkehr. Welche Linien betroffen sind und worauf sich Pendler einstellen müssen.

Mainz/ Frankfurt (dpa/lrs) - Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich ab heute rund um Mainz auf Sperrungen und Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten zur Sanierung und Modernisierung rund um den Eisenbahnknoten Mainz. Die Arbeiten sollen bis zum 10. Juli dauern, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Konkret sind rund um Mainz und auf der Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Mainz-Kastel Arbeiten für den Bau von moderner Stellwerkstechnik geplant. Außerdem sollen zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt-Niederrad rund 800 Schwellen ausgetauscht werden. Während der Bauarbeiten werden die Züge des Fernverkehrs nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet oder fallen zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden aus.

Auswirkungen auf die S-Bahn-Linien S8, S9 und S1

Die S8 entfällt zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof noch bis zum 15. Mai zwischen 21.00 und 5.00 Uhr und am 13. und 14. Juni ganztägig. Ebenfalls zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof fällt die S9 zwischen 21 .00und 5.00 Uhr noch bis zum 21. Mai aus - zudem am 13. und 14. Juni ganztägig und vom 19. bis zum 21. Juni nachts. Für Reisende wird der Schienenersatzverkehr S8E, S8X und S9X eingerichtet.

Aufgrund der Instandhaltungsmaßnahmen steht zwischen Frankfurt Stadion und Frankfurt-Niederrad vom 16. Mai um 21.00 Uhr bis zum 22. Mai um 4.00 Uhr ein Gleis weniger zur Verfügung. Daher entfällt die Linie S9 in diesem Zeitraum zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Offenbach Ost, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Reisende sollten in diesem Abschnitt die Linie S8 nutzen.

Zudem entfällt die S1 zwischen Wiesbaden und Frankfurt-Höchst vom 23. bis zum 25. Mai ganztägig.

Umleitungen und Ausfälle der Regionalbahnen RE3, RB33 und RE2

Von den Bauarbeiten betroffen sind auch die Regionalbahnen rund um Mainz. Die Züge der Linie RE3 und RB33 werden bis zum 15. Mai zwischen Mainz-Bischofsheim und Mainz Hauptbahnhof umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt Mainz-Römisches Theater. Nachts fallen die Züge zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Mainz Hauptbahnhof aus.

Der RE2 fährt bis zum 15. Mai überhaupt nicht zwischen Frankfurt und Mainz. An mehreren Wochenenden im Mai, Juni und Juli werden die Züge des RE2 zudem ab Mainz-Bischofsheim nach Mainz-Mombach umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt Mainz Hauptbahnhof. Außerdem kommt es in den Nächten zwischen dem 15. Mai und dem 5. Juni und an mehreren Wochenenden im Juni auf dem Teilabschnitt zwischen Mainz Hauptbahnhof und Ingelheim/Gau-Algesheim zu Einschränkungen. Ersatzbusse sollen eingerichtet werden.

Weitere Regionalbahnen betroffen

Auch die Linie RB26 ist im Zeitraum der Bauarbeiten in mehreren Nächten und an mehreren Wochenenden zwischen Mainz Hauptbahnhof und Ingelheim von Ausfällen betroffen.

Zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Mainz Hauptbahnhof kommt es darüber hinaus teils ganztägig und teils nur nachts zu Ausfällen der Linien RE4 und RE14. Für Reisende stehen alternativ ein Schienenersatzverkehr oder die Linien S1, RB10 oder RE3 zur Verfügung.

Die Züge des RB10 werden zwischen dem 23. und 25. Mai zwischen Mainz-Kastel und Frankfurt Hauptbahnhof über Rüsselheim umgeleitet.

Vom 3. bis zum 5. Juli entfallen der RE13 und der RB31 zwischen Mainz Hauptbahnhof und Nieder-Olm.

Der RB75 wird in mehreren Zeiträumen im Mai, Juni und Juli zwischen Mainz-Bischofsheim und Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainz-Kastel umgeleitet. Nachts kommt es teilweise zu Ausfällen zwischen Groß-Gerau und Wiesbaden Hauptbahnhof.

Von den Bauarbeiten nicht betroffen sind die Linien RE15, RE17, RB58 und RE59.