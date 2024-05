Das Hochwasser hat auch Schäden an Bahngeleisen angerichtet. Deshalb fallen weiter Zugverbindungen aus. Es gibt jedoch Ersatzverbindungen.

Trier/Saarbrücken/Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Infolge des Hochwassers im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist der Zugverkehr auf der Strecke entlang der Saar weiter stark beeinträchtigt. Wegen Schäden fallen voraussichtlich bis Freitag die Regionalzüge zwischen Trier und Saarbrücken aus, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Frankfurt mit. Es gebe einen Ersatzverkehr mit sechs Bussen zwischen den beiden Städten - ohne Zwischenhalt.

Zudem fahren laut Bahn keine Züge zwischen Saarburg (Kreis Trier-Saarburg) in Rheinland-Pfalz und Merzig im Saarland. Auch auf dieser Strecke sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Regionalbahnen verkehren demnach nur zwischen Trier und Saarburg sowie zwischen Merzig und Saarbrücken.