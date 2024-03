Der Zoll hat Baustellen überprüft. Neben Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen deckten die Beamten auch illegale Beschäftigung von Ausländern auf.

Saarbrücken/Kaiserslautern/Landau (dpa/lrs) - Der Zoll hat bei einer bundesweiten Kontrolle in der Baubranche zwölf Arbeiter in Rheinland-Pfalz und im Saarland festgenommen. Sie würden verdächtigt, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten, teilte das Hauptzollamt in Saarbrücken am Donnerstag mit. Die Behörde ermittelt gegen die betroffenen Arbeitgeber wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Ausländern. Sieben der Arbeiter wurden im Saarland und die anderen fünf im südlichen Rheinland-Pfalz festgenommen.

Ziel der Baustellenkontrollen am Mittwoch war nach Angaben des Hauptzollamts, die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns zu überprüfen sowie illegale Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannten Leistungsbetrug aufzudecken.

Insgesamt wurden im Saarland und südlichen Rheinland-Pfalz 52 Arbeitgeber überprüft und 403 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Die Ermittler wollten die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgleichen und weitere Geschäftsunterlagen prüfen.

