Zollfahnder haben nahe Trier rund 500 Kilogramm Marihuana in einem Lastwagen sichergestellt.

Die Pakete mit dem Rauschgift waren zwischen Textilien und Kindersandalen versteckt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mitteilten. Die Zollbeamten durchsuchten den LKW nach seinem Grenzübertritt nach Deutschland. Der gezielten Kontrolle seien verdeckte Ermittlungen vorausgegangen.

Der LKW sei zum Zeitpunkt der Durchsuchung aus Spanien über Luxemburg auf der Autobahn 64 bei Trier unterwegs gewesen, teilte ein Sprecher des Zolls in Frankfurt mit. Der LKW war in Slowenien registriert.

Der 52-jährige Fahrer sei festgenommen worden. Das Amtsgericht Trier ordnete wegen des dringenden Tatverdachts der Einfuhr von und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaft an. Die Durchsuchungsaktion war bereits am 10. Januar, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen aber erst jetzt veröffentlicht.

Polizeimeldung