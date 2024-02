In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen gerufen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, schlugen die Flammen aus dem Dachfenster, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Bewohner hatten die brennende Wohnung bereits unverletzt verlassen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Alle Hausbewohner konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar.

OTS Feuerwehr