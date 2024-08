Jedes Jahr strömen Raver in den Hunsrück, um beim Technofestival Nature One ein Wochenende lang zu feiern - auch dieses Jahr wieder. Spielt das Wetter mit?

Kastellaun (dpa) - Beim Technofestival Nature One im Hunsrück werden am Wochenende Zehntausende Menschen erwartet. Ab Freitagabend (20.00 Uhr) stehen hier mehr als 350 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen, wie der Veranstalter mitteilt. Darunter sind in diesem Jahr etwa Charlotte de Witte, Paul van Dyk, Shlømo, Lilly Palmer und Alle Farben.

Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion sagte, es würden wieder in etwa so viele Besucher erwartet wie im vergangenen Jahr - also deutlich über 50.000. Wie viele es werden, lasse sich jetzt noch nicht genau abschätzen. Bereits seit Mittwoch können Besucherinnen und Besucher anreisen.

Doch macht das Wetter auch Festivallaune? Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst noch Schauer und einzelne Gewitter in Rheinland-Pfalz. Doch am Samstag und Sonntag soll es weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen sollen an allen drei Tagen bei bis zu 27 Grad liegen.

Auf den fünf Hauptbühnen des Festivals stehen in den Nächten von Freitag und Samstag 85 Musikerinnen und Musiker. Das Festival gibt es seit 1995. Wegen der Corona-Pandemie musste es 2020 und 2021 ausfallen.