Saarbrücken (dpa/lrs)- Die Zahl der Krebstoten ist im Saarland in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesunken. Von 2002 bis 2022 fiel sie um 4,7 Prozent auf 3390, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Im Jahr 2022 starben 1820 Männer und 1570 Frauen an den Folgen einer Krebserkrankung. Damit war Krebs 2022 die Ursache für mehr als ein Fünftel aller Todesfälle im Saarland. Rund 98 Prozent aller Krebstoten im Saarland waren 60 Jahre und älter.

