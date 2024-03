Bei den Betriebsgründungen in Rheinland-Pfalz hatte im vergangenen Jahr ein eher traditioneller Wirtschaftssektor die Nase vorn.

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Zahl angemeldeter Gewerbebetriebe in Rheinland-Pfalz ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 4022 gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit.

Konkret seien im vergangenen Jahr 34 878 Gewerbe angemeldet worden - 10,7 Prozent mehr als 2022. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen auf 30.856 - 12,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich blieb ein Plus von gut 4000 - davon waren der Behörde zufolge 747 Betriebe mit «größerer wirtschaftlicher Bedeutung».

Den höchsten Anteil an Betriebsgründungen hatte 2023 der Bereich «Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen» (21,9 Prozent) vor dem Baugewerbe (13,1 Prozent).

Bei den Betriebsgründungen je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner erreichte Zweibrücken (20,4) den höchsten Wert vor Landau (19,9) und Ludwigshafen (17,6). Den niedrigsten Wert unter den kreisfreien Städten verzeichnete Neustadt an der Weinstraße (9,9). Unter den Kreisen war der Rhein-Lahn-Kreis (13,3) Spitzenreiter, während der Kreis Trier-Saarburg (6,6) den niedrigsten Wert verzeichnete.

