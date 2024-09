Im Saarland ist die Zahl der Autodiebstähle nur gering gestiegen. Der entstandene Schaden liegt aber deutlich höher - dafür gibt es vor allem einen Grund.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Autodiebe haben im Jahr 2023 im Saarland 86 Mal zugeschlagen. Damit wurden zwei kaskoversicherte Pkw mehr gestohlen als noch 2022. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Der dadurch verursachte Schaden lag im vergangenen Jahr bei 1,3 Millionen Euro, das waren gut 300.000 Euro mehr als 2022.

Im Schnitt zahlten die Versicherer pro gestohlenem Auto etwa 14.800 Euro, das war rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das liegt vor allem daran, dass teurere Autos geklaut wurden.

Diebstahlgefahr eher gering

Rein statistisch wurden im Saarland im Schnitt zwei Kfz-Diebstähle pro 10.000 kaskoversicherten Autos registriert. Bundesweit liegt die Quote ansonsten bei vier. In ganz Deutschland wurden 2023 den Daten zufolge 14.585 kaskoversicherte Pkw gestohlen, das waren fast 20 Prozent mehr als 2022. Der wirtschaftliche Schaden lag bei mehr als 310 Millionen Euro. Die höchste Diebstahlgefahr bestand für Autobesitzer in Berlin.

Die Kriminellen haben es laut Versicherungswirtschaft vor allem auf SUV der Oberklasse und oberen Mittelklasse abgesehen. Ist das Auto voll- oder teil-kaskoversichert, bezahlt die Versicherung in der Regel den Schaden, dabei wird der Wert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Diebstahls ersetzt.

