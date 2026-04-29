Südwest Zöllner entdecken 90 Kilo Drogen - in Backofen versteckt

Crystal Meth
Bei einer Kontrolle im Frachtzentrum des Flughafens Luxemburg fanden Zöllner rund 90 Kilo Methamphetamin. (Symbolbild)

Mehr als eine Million Euro ist die beschlagnahmte Ware wert: Wie Drogen im Backofen versteckt und am Flughafen Luxemburg entdeckt wurden.

Luxemburg (dpa/lrs) - Versteckt in einem Backofen haben Zöllner am Luxemburger Flughafen rund 90 Kilogramm der synthetischen Droge Methamphetamin entdeckt. Nach Ermittlungen kamen die Substanzen aus Südamerika und sollten über Luxemburg in ein Drittland weitertransportiert werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Wiederverkaufwert der Drogen werde auf mehr als einer Million Euro geschätzt. Die Ware wurde bei einer gezielten Kontrolle im Frachtzentrum des Flughafens beschlagnahmt.

Die mutmaßlichen Täter hatten die Betäubungsmittel im Inneren des Backofens versteckt und in Kassetten verpackt, die angeblich dem Schutz während des Transports dienen sollten. Doch die Zöllner erkannten den Trick.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft leitete nach dem Fund am 23. April umfangreiche Ermittlungen ein. Es sollten die genauen Umstände dieser Einfuhr aufgeklärt und die beteiligten Personen identifiziert werden, hieß es.

«Da das Großherzogtum Luxemburg einen internationalen logistischen Transitknotenpunkt darstellt, zielen die Ermittlungen auch darauf ab, die gesamte Transportkette der beschlagnahmten Ware zu ermitteln.»

Methamphetamin ist eine synthetische Droge, die als extrem gefährlich gilt. Auf dem Schwarzmarkt wird sie häufig in Form von kleinen Kristallen - «Crystal Meth» genannt - verkauft.

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