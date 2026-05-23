Bei Ludwigshafen-Ruchheim endet ein Überholversuch auf dem Roller im Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Rollerfahrer hat sich bei einem missglückten Überholmanöver bei Ludwigshafen-Ruchheim schwer verletzt. Der 50-Jährige hatte beim Überholen eines Traktors die Kontrolle über seinen Roller verloren und war in den Grünstreifen geschlittert, wie die Polizei mitteilte. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und kam in ein Krankenhaus. Die L524 war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eine Stunde komplett gesperrt.