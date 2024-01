In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen am Donnerstag auf Wolken und zuweilen Regen einstellen. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei maximal sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bei vier Grad. Der Wind wehe schwach.

Barweiler (dpa/lrs) - Am Freitag sei der Himmel über den beiden Bundesländern stark bewölkt bis bedeckt. Dazu gebe es Regenschauer. Am Freitagabend soll es sich dann aber verbreitet auflockern. Das Thermometer zeige maximal acht bis zwölf Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger - und vorübergehend auch starker bis stürmischer - Wind.

Am Samstag sei es teils heiter, teils wolkig. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei Höchstwerten von vier bis sieben Grad. Es wehe ein schwacher Wind.

Wetterbericht des DWD