Es wird nass in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Donnerstag bleibt es kurzzeitig trocken, bevor neue Schauer und Sturmböen erwartet werden.

Mainz (dpa/lrs) - In den nächsten Tagen überwiegen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Himmel Wolken, immer wieder regnet es. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt von Westen her ab dem Mittag verbreitet Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf zwischen 11 und 15 Grad.

Am Donnerstag soll es hingegen wechselnd bewölkt sein und später aufheitern. Bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad bleibt es trocken. Am Freitag breitet sich schauerartiger Regen aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. Im Bergland sind den Experten zufolge Sturmböen möglich, die ab Freitagnachmittag nachlassen sollen. Auch am Samstag soll es den Wetterexperten zufolge zeitweise regnen bei etwas niedrigeren Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.