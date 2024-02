Mit milden Temperaturen knapp über 10 Grad und kaum Regen zeigt sich das Februarende freundlich. Nachts kann es allerdings frostig werden.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich in den kommenden Tagen auf weniger Regen und etwas Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Dienstag trocken bei wechselnder Bewölkung, die sich im Laufe des Tages öfter auflockert. Dazu klettern die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch regnet es ebenfalls nur sehr selten. Stellenweise können aber Nebel oder Hochnebel auftreten. Es kühlt ab auf 2 bis minus 1 Grad.

Am Mittwoch hält sich örtlich der Nebel lange, es bleibt aber erneut meist trocken bei 6 bis 11 Grad. In der Nacht auf Donnerstag kühlt es sich dann wieder ab auf bis zu minus 2 Grad. Örtlich ist erneut Nebel möglich und es kann stellenweise glatt werden, wie der DWD vorhersagte. Der Donnerstag gestaltet sich ähnlich: Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bleibt es wechselnd bewölkt bis heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad, in Hochlagen um 7 Grad.

