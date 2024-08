Die Perspektiven für Moritz Jenz in Wolfsburg waren schlecht. Deswegen hat sich der Abwehrspieler kurz vor Ende der Transferperiode zu einem Wechsel entschieden.

Mainz (dpa) - Moritz Jenz wechselt bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg innerhalb der Fußball-Bundesliga zum FSV Mainz 05. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger erhofft sich durch diesen Schritt in Mainz mehr Spielzeit. In Wolfsburg hatte sich Jenz in der abgelaufenen Saison schnell als Stammkraft in der Abwehr etabliert. Zum Saisonende hatte sich das aber geändert und auch in der neuen Saison waren die Aussichten unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl eher schwierig.

«Moritz kann sowohl links als auch im Zentrum der Kette spielen, ist kopfballstark und auf und abseits des Platzes ein Leader-Typ, der für sein Team vorangeht», sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel.