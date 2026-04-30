In Saarbrücken ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, alle Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken sind am Morgen mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Bei ihrem Eintreffen stand die Wohnung bereits in Vollbrand, zudem war die Umgebung den Angaben nach stark verraucht.

Die Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Verletzte gab es nach Angaben der Einsatzkräfte nicht.

Mehrere Kräfte waren sowohl im Innen- als auch im Außenbereich im Einsatz. Da das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, wurden zusätzlich zwei Drehleitern eingesetzt, um Glutnester auszumachen und abzulöschen.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.