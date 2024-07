Nach dem Umzug am Amt anmelden - das kann schon mal zu langen Wartezeiten führen. Um die Verwaltung zu entlasten, soll das nun auch digital gehen, aber noch nicht überall.

Mainz/Trier (dpa/lrs) - Ab Donnerstag können Menschen in 19 rheinland-pfälzischen Gemeinden ihren Wohnsitz digital von zu Hause aus anmelden. «Künftig sollen immer mehr Kommunen hinzukommen, bis letztlich alle 170 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz angeschlossen sind», teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Nach Angaben von Digitalisierungsministerin Dörte Schall (SPD) sollen auch andere Verwaltungsleistungen in diesem Jahr digital umgesetzt werden.

Die elektronische Wohnsitzanmeldung soll etwa in Trier, Pirmasens und Zweibrücken sowie in 16 Verbandsgemeinden möglich sein. Für die Nutzung sind laut Mitteilung ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, ein Bund-ID-Nutzerkonto und die Ausweis-App 2 erforderlich. Die auf dem Ausweis gespeicherte Adresse könne dann direkt am Smartphone angepasst werden. Ein Aufkleber mit der neuen Adresse für den Ausweis werde nach Hause geschickt.

Liste der beteiligten Gemeinden