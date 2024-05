Bei einem Wohnhausbrand in Sankt Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden und ein geschätzter Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Das Feuer am Samstag war vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen demnach bereits Flammen aus dem Gebäude. Der 85 Jahre alte Bewohner habe sich auf den Balkon gerettet. Er kam den Angaben zufolge mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Sankt Goarshausen (dpa/lrs) - Das Feuer habe auf alle drei Stockwerke des Einfamilienhauses übergegriffen. Es ist dem Polizeisprecher zufolge zwar zunächst unbewohnbar, aber nicht einsturzgefährdet. Der Schaden werde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr habe knapp drei Stunden lang den Brand gelöscht. Die angrenzende Bundesstraße 42 war so lange in dem Bereich voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

