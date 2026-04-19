Nach einem durchwachsenen Wochenstart bringt der Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sonne und steigende Temperaturen bis 20 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Wechselnde Bewölkung, Sonne und vereinzelt Regen gibt es zu Beginn der kommenden Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Sonntag ist zunächst noch wechselnd bewölkt und am Abend sind einzelne, kurze Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad Celsius.

Am Montag wird es den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig und bei maximal 13 bis 17 Grad bleibt es überwiegend trocken. Am wärmsten wird es im Südosten. Wechselnde Bewölkung wird auch am Dienstag erwartet - örtlich ist etwas Regen möglich, im Tagesverlauf könnte es jedoch auflockern.

Am Mittwoch soll es dann wieder wärmer und freundlicher werden. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad wird verbreitet sonniges und trockenes Wetter erwartet.