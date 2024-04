Nach dem warmen Wochenende werden auch am Montag bis zu 27 Grad erwartet. Ab Dienstag ändert sich das Wetter.

Nach dem sommerlichen Wochenende wird es auch am Montag noch einmal richtig warm. Maximal 23 bis 27 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Nordwesten ist es der Vorhersage zufolge vormittags und mittags wechselnd bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Der Südosten kann sich über längere sonnige Abschnitte freuen, zeitweise ziehen dichtere Schleierwolken auf. Heiteres bis wolkiges Wetter sagt der DWD für den Nachmittag und den Abend vorher, lokal bilden sich Schauer, meist bleibt es aber niederschlagsfrei.

Am Dienstag ändert sich das Wetter, mit maximal 12 bis 15 Grad ist es deutlich kühler. Grund ist eine Kaltfront, die von Westen aus über Rheinland-Pfalz und das Saarland zieht. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und Regen, der in Richtung Osten abzieht. Danach bleibt es laut DWD trocken, erst am Abend sind im äußersten Westen Schauer möglich. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge wieder allmählich an, erwartet werden bis 17 Grad, am Donnerstag dann bis 20 Grad.

