Ein Landkreis lässt im Bundesland alle hinter sich. Deutschlandweit geht der Blick jedoch nach Bayern.

Saarbrücken/ Wien (dpa/lrs) - Der Saarpfalz-Kreis führt die Blitz-Statistik im Saarland an. Wie aus regionalisierten Tabellen des Informationsdienstes Aldis/Blids in Wien hervorgeht, hatte die Region im vergangenen Jahr die höchste Blitzdichte im Bundesland. Gezählt werden Blitze pro Quadratkilometer.

Der Saarpfalz-Kreis kam demnach auf den Wert 0,42, gefolgt vom Stadtverband Saarbrücken (0,31) und dem Landkreis Saarlouis (0,30). Am Ende der Liste steht der Landkreis Neunkirchen (0,18). Die Landkreise Merzig-Wadern (0,23) und St. Wendel (0,22) belegen die weiteren Plätze im Bundesland.

Wo Deutschlands Blitzhauptstadt steht

Deutschlandweit war 2025 in Kaufbeuren im bayerischen Allgäu mit 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer die höchste Blitzdichte gemessen worden. Im norddeutschen Kiel (Schleswig-Holstein) war die Blitzdichte mit 0,05 am niedrigsten.

Insgesamt hat es in Deutschland 2025 ungewöhnlich selten geblitzt. 99.930 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf. Das waren nicht einmal halb so viele wie im Vorjahr, als das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 209.619 Einschläge registrierte.

Wie zählt man die Blitzdichte?

Wie häufig Blitze entstehen, hängt stark vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher, weswegen sie vor allem im Sommer auftreten, in besonders trockenen Jahren aber tendenziell seltener sind.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der hier genannten Statistik zählen nur Erdblitze - also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz nur einmal.