Der Regen konnte die närrischen Weiber nicht abhalten. Sie kletterten fünf Meter hoch, um das Rathaus zu erstürmen. In Rheinland-Pfalz hat der Straßenkarneval begonnen.

Wittlich (dpa/lrs) - In Wittlich haben närrische Möhnen das Kommando übernommen: Trotz Regens drangen sie über eine lange Holzleiter um 11.11 Uhr durch ein Fenster in rund fünf Metern Höhe in das Alte Rathaus ein. Das schlechte Wetter habe die Frauen nicht von ihrem Vorhaben abbringen können, sagte der Sprecher der Stadt. Im Rathaus entmachteten die närrischen Weiber unter ortstypischen «Kreiau»-Rufen Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) und die Ratsmitglieder - und führten die auf den Marktplatz ab.

Nach der symbolischen Machtübernahme wurde die weiße Fahne gehisst, aus den Fenstern flogen Süßigkeiten. Im Regen hatten sich auf dem Platz vor dem Gebäude rund 400 bis 500 Menschen versammelt, wie der Sprecher berichtete. Das sei ungefähr ein Drittel weniger als im Jahr davor. «Die Laune ist ungebrochen gut. Die Leute habe sich alle als Regenschirme verkleidet.» Auf dem Platz sollte bis in den Abend gefeiert werden.

Mit der Erstürmung der Rathäuser an Weiberdonnerstag beginnt in Rheinland-Pfalz der Straßenkarneval. Vielerorts sind Partys und Umzüge geplant, darunter ein großer Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz mit rund 550 angemeldeten Zugteilnehmern.