Die Bilanz der Wirtschaft fällt für das erste Halbjahr 2024 nicht gut aus. Damit weist das Saarland eine ähnliche Entwicklung auf wie ganz Deutschland.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische Wirtschaftsleistung ist im ersten Halbjahr dieses Jahres leicht gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 0,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ab, wie das Statistische Landesamt des Saarlandes mitteilte. Das (BIP) gilt als Maßstab der gesamtwirtschaftlichen Leistung eines Landes. Trotz zurückgehender Preissteigerungsrate sei die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es.

Damit hatte das Saarland im ersten Halbjahr eine ähnliche Entwicklung wie ganz Deutschland: Bundesweit sank die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum um 0,2 Prozent. Die Daten basieren nach Angaben des Landesamts auf ersten vorläufigen Berechnungen, die Aussagekraft sei daher noch stark eingeschränkt.

Die Ursachen für die schwächelnde Wirtschaft im Saarland sind vielfältig. Etwa das Verarbeitende Gewerbe hat laut Landesamt in der ersten Jahreshälfte an Dynamik verloren. Die Industriebetriebe erzielten einen Halbjahresumsatz von 14,0 Milliarden Euro und unterschritten damit den Vergleichswert des Vorjahres um nominal 5,7 Prozent. Auch das Baugewerbe habe in den ersten sechs Monaten nur einen Umsatz von 651 Millionen Euro gemacht. Dies seien nominal 2,3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2023.